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Джинсы Score girl
6500
Футболка Attack gray girl
4100
Футболка Attack red girl
4100
Джоггеры Cube girl
3950
МУЖСКОЕ ЖЕНСКОЕ ОБУВЬ ПИРСИНГ КОСМЕТИКА
Лонгслив Base black
3900
Комбинезон Shaman black
15500
Парка Shuttle мужская
20800
Бомбер prime orange
10500
ВИДЕО
#FREAKBUTIK

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Мы создаем вещи уже более 16 лет на базе собственного производства, где одежда отшивается руками портных, а не швей. Благодаря этому вы получаете качественную одежду, созданную индивидуально. Мы находимся в самом центре Санкт-Петербурга, в 5 минутах от магазина “Фрик-Бутик”.

Даже самого искушенного, мы найдем, чем порадовать! У нас 5 брендов ярких безаммиачных красок для волос, необычной косметики, более 300 видов линз, украшений из органических материалов, плагов и тоннелей. Самый крупный выбор пирсинга в Санкт-Петербурге!

Доставка

Почтой по всему миру, курьерскими службами, а также самовывозом из Санкт-Петербурга и Москвы.

Возврат

Обмен или возврат товаров, купленных на нашем сайте или в физическом магазине в течение 14 дней с момента покупки.

Оплата

Оплата банковской картой,электронными деньгами, курьеру при получении, в терминалах, а также почтовым переводом.