Мы создаем вещи уже более 16 лет на базе собственного производства, где одежда отшивается руками портных, а не швей. Благодаря этому вы получаете качественную одежду, созданную индивидуально. Мы находимся в самом центре Санкт-Петербурга, в 5 минутах от магазина “Фрик-Бутик”.



Даже самого искушенного, мы найдем, чем порадовать! У нас 5 брендов ярких безаммиачных красок для волос, необычной косметики, более 300 видов линз, украшений из органических материалов, плагов и тоннелей. Самый крупный выбор пирсинга в Санкт-Петербурге!